В начале текущего года Samsung вкратце упомянула о работе над устройством со складным экраном в трех местах, и теперь Android Authority обнаружил в One UI 8 первые подтверждения существования этого телефона. Скорее всего, речь идет о модели, которая может получить название Galaxy G Fold.

Анимационные файлы из последней версии операционной системы демонстрируют конструкцию с двумя шарнирами, складывающимися наружу. Подобный механизм до этого демонстрировался только в прототипах Samsung Display.

Как видно из анимации, устройство будет состоять из трех частей: на левой панели расположен модуль с тройной камерой, на средней – внешний дисплей с фронтальной камерой, а правая, скорее всего, служит только крышкой, поскольку на ней не видно ни рамок, ни признаков дисплея. Эта конфигурация отличается от подхода HUAWEI Mate X, где используется S-образная схема с одним шарниром, направленным внутрь, и другим наружу.

Одна из анимаций предупреждает о необходимости сначала складывать пустую панель, а не ту, на которой расположены камеры. Это может быть связано с тем, что экран можно повредить из-за выступающих линз, если сложить его неправильно. Кроме того, на кадрах видна боковая рамка с кнопками, которые утоплены в корпус.





В коде прошивки Samsung не использует название Galaxy G Fold, а применяет обозначение Multifold 7, возможно, это временное кодовое имя.

Не исключено, что компания представит новинку уже 9 июля на презентации Galaxy Unpacked вместе с Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и другими новыми продуктами.



