Vivo готовится к расширению своей линейки Y300 в Китае. В ней уже представлены модели Y300, Y300+, Y300i, Y300t и Y300 Pro+. Теперь к ним присоединится новый Vivo Y300 GT, официальный запуск которого состоится 9 мая. Предзаказы уже открыты на официальном сайте Vivo и у крупных китайских ритейлеров.

Y300 GT будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 8400. Он оснащён аккумулятором ёмкостью 7,620 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон предлагается в двух цветах — чёрном и «шампанском золоте».

Если верить инсайдам, Y300 GT, вероятно, является переименованной версией недавно представленного iQOO Z10 Turbo. Это означает, что смартфон может получить 6,78-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. Также ожидается наличие до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 512 ГБ накопителя UFS 4.1.

На фронтальной панели может разместиться 16-мегапиксельная камера, а на задней — двойной модуль с основным сенсором на 50 Мп и дополнительным на 2 Мп. Большая батарея и быстрая зарядка делают модель особенно привлекательной для пользователей, ценящих автономность.