Vivo продолжает развивать бюджетную серию Y и представила на индийском рынке новый смартфон Vivo Y19. Модель получила большой экран, поддержку 5G, аккумулятор на 5 500 мАч и защиту по военному стандарту — и всё это по цене от ₹10 499.

Что под капотом?

Смартфон оснащён 6,74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 90 Гц и яркостью до 840 нит. Внутри — чипсет MediaTek Dimensity 6300, до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной, которую можно расширить через microSD-карту до 2 ТБ.

Аккумулятор и зарядка

За автономность отвечает батарея на 5 500 мАч с поддержкой 15-ваттной проводной зарядки. Присутствует и обратная зарядка, а значит, Vivo Y19 сможет подзарядить другие устройства, например, наушники.

Камеры и софт

Основная камера — двойная, с главным сенсором на 13 Мп. Фронтальная — на 5 Мп. Работает смартфон из коробки под управлением Android 15 с оболочкой FuntouchOS 15.

Надёжность и защита

Устройство получило военный сертификат прочности MIL-STD-810H и защиту от пыли и брызг по стандарту IP64. Также есть сканер отпечатков сбоку, поддержка двух SIM-карт и даже FM-радио.

Цены и конфигурации

Vivo Y19 доступен в двух расцветках — Majestic Green и Titanium Silver. Вот варианты памяти и цены:

4 ГБ + 64 ГБ — ₹10 499

4 ГБ + 128 ГБ — ₹11 499

6 ГБ + 128 ГБ — ₹12 999

Смартфон уже можно купить на официальном сайте Vivo, в Flipkart и у офлайн-ритейлеров.