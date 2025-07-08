Компания vivo выпустила модель 04 еще в феврале, а в марте она появилась на рынке, и теперь, похоже, бренд работает над небольшим изменением на ее основе. Пришло время познакомится с vivo Y04e, который появился в Google Play Console, а это значит, что смартфон выйдет в продажу довольно скоро.

Он выглядит точно так же, как и 04, и, как следует из описания, оснащен ЖК-экраном с разрешением 720×1 600 пикселей, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 15. Y04e оснащен чипсетом Unisoc T612.

Модель T612 была переименована в T7225, и это тот же чип, который используется в vivo Y04, отличающемся от модели «e». Также есть версии с 4 ГБ оперативной памяти и точно таким же разрешением экрана. Итак, из всех характеристик, представленных Google Play Console, единственное, что изменилось в Y04e, — это версия Android, на которой он работает.

Надеемся, что есть и другие изменения, которые не были описаны в этом списке.



