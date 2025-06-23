Сегодня приятный день для поклонников компактных смартфонов — vivo официально представила модель X200 FE. Анонс состоялся в Тайване, но устройство в скором времени ожидается и на глобальном рынке. Смартфон получил впечатляющие характеристики: 6,31-дюймовый AMOLED-дисплей, три 50-мегапиксельные камеры и аккумулятор на 6 500 мАч — всё это в корпусе шириной менее 72 мм и высотой 151 мм.

vivo X200 FE оснащён 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Под экран встроен сканер отпечатков пальцев, а фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп. Размеры корпуса составляют 150.83 x 71.76 x 7.99 мм, вес — 186 граммов. Смартфон защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Одной из главных особенностей стала батарея. В устройстве установлена кремниево-углеродная батарея ёмкостью 6 500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. По данным vivo, аккумулятор обеспечивает до 25 часов воспроизведения видео на YouTube или 9,5 часов игр. Полная зарядка занимает 57 минут.

За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 9300+ в паре с до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом до 512 ГБ стандарта UFS 3.1.





Основная камера представлена тройным модулем с оптикой Zeiss: 50 Мп главный сенсор IMX921 с апертурой f/1.88 и оптической стабилизацией, 50 Мп перископ с сенсором IMX882 (1/2 дюйма, f/2.65), а также 8 Мп ультраширокоугольная камера.

Смартфон работает под управлением Funtouch OS 15 на базе Android 15.





Цветовые варианты включают чёрный, розовый, жёлтый и синий. Информации о ценах и сроках начала продаж пока нет.