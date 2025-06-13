Vivo X200 FE, который готовится к глобальному релизу в июле, прошёл тестирование в Geekbench, где подтвердились его ключевые характеристики, включая чипсет Dimensity 9300+, объём оперативной памяти и версию операционной системы.

Согласно последним данным, Vivo представит модели X Fold 5 и X200 FE 10 июля. Продажи устройств начнутся 17 июля. Пока компания официально не анонсировала X200 FE, новинка уже появилась в базе данных Geekbench под номером модели V2503.

Dimensity 9300+ и Android 15 под капотом

В опубликованной Geekbench-сводке указано, что смартфон работает на базе чипа Dimensity 9300+. Хотя название процессора напрямую не указано, его архитектура и параметры графического процессора позволяют с уверенностью идентифицировать модель как Dimensity 9300 Plus. Устройство набрало 2067 баллов в одноядерном и 6808 баллов в многоядерном тестировании Geekbench 6.

Также подтверждён объём оперативной памяти — 12 ГБ и операционная система Android 15, что указывает на флагманскую направленность новинки.

Ожидаемая цена и варианты конфигураций

По предварительной информации, Vivo X200 FE поступит на рынок в двух конфигурациях: 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Ожидается, что смартфон будет доступен в сером и жёлтом цветах. Предполагаемая цена составит около ₹54 999, что эквивалентно приблизительно 600 евро.

Флагманская модель Vivo X Fold 5, которая также будет представлена 10 июля, по слухам, будет стоить ₹139 999.

Близнец S30 Pro Mini: характеристики X200 FE

Согласно утечкам, Vivo X200 FE основан на китайской модели Vivo S30 Pro Mini, представленной в прошлом месяце. Смартфон, вероятно, получит 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и фронтальную камеру на 50 Мп.

Основной блок камер, по имеющимся данным, будет включать:

основной сенсор Sony IMX921 на 50 Мп с оптической стабилизацией;

сверхширокоугольный модуль на 8 Мп;

перископ-объектив IMX882 также на 8 Мп.

Также ожидается аккумулятор на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Таким образом, Vivo X200 FE позиционируется как компактный, но производительный смартфон, ориентированный на пользователей, ищущих сбалансированное сочетание мощности, автономности и компактности корпуса.