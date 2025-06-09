Смартфон Vivo X200 FE приблизился к глобальному релизу: устройство прошло очередную сертификацию, что указывает на скорый запуск. Ожидается, что новинка станет международной версией эксклюзивной для Китая модели и получит компактный корпус с флагманскими характеристиками.

Vivo X200 FE проходит сертификацию Bluetooth SIG

В мае 2025 года Vivo X200 FE уже появился в базе индийского регулятора BIS, подтвердив выход устройства на рынок Индии. Также модель была замечена в реестрах сертификаций Таиланда, Малайзии и Сингапура. На этот раз устройство с номерами моделей V2503 и V2505 прошло сертификацию Bluetooth SIG, что приближает его к официальному релизу.

Характеристики, цена и точная дата выхода в этой сертификации не раскрываются. Однако сам факт появления в базе данных свидетельствует о завершении ключевых этапов подготовки к запуску.

Ожидаемые характеристики Vivo X200 FE

Согласно ранним утечкам, Vivo X200 FE будет глобальной версией модели Vivo S30 Pro Mini, выпущенной ранее для китайского рынка. Это предполагает, что характеристики у моделей будут схожими.

Если утечки подтвердятся, Vivo X200 FE получит следующие характеристики:

Экран : 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц;

: 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц; Процессор : чип MediaTek Dimensity 9400e;

: чип MediaTek Dimensity 9400e; Батарея : аккумулятор на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт;

: аккумулятор на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт; Основная камера : тройной модуль с главным сенсором Sony IMX921 на 50 Мп, широкоугольным объективом на 8 Мп и телеобъективом Sony IMX882 на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом;

: тройной модуль с главным сенсором Sony IMX921 на 50 Мп, широкоугольным объективом на 8 Мп и телеобъективом Sony IMX882 на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом; Фронтальная камера: 50 Мп.

Таким образом, Vivo X200 FE может стать привлекательным вариантом для пользователей, ищущих компактный, но производительный смартфон с акцентом на автономность и возможности камеры.