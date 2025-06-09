Смартфон Vivo X200 FE приблизился к глобальному релизу: устройство прошло очередную сертификацию, что указывает на скорый запуск. Ожидается, что новинка станет международной версией эксклюзивной для Китая модели и получит компактный корпус с флагманскими характеристиками.
Vivo X200 FE проходит сертификацию Bluetooth SIG
В мае 2025 года Vivo X200 FE уже появился в базе индийского регулятора BIS, подтвердив выход устройства на рынок Индии. Также модель была замечена в реестрах сертификаций Таиланда, Малайзии и Сингапура. На этот раз устройство с номерами моделей V2503 и V2505 прошло сертификацию Bluetooth SIG, что приближает его к официальному релизу.
Характеристики, цена и точная дата выхода в этой сертификации не раскрываются. Однако сам факт появления в базе данных свидетельствует о завершении ключевых этапов подготовки к запуску.
Ожидаемые характеристики Vivo X200 FE
Согласно ранним утечкам, Vivo X200 FE будет глобальной версией модели Vivo S30 Pro Mini, выпущенной ранее для китайского рынка. Это предполагает, что характеристики у моделей будут схожими.
Если утечки подтвердятся, Vivo X200 FE получит следующие характеристики:
- Экран: 6,31-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц;
- Процессор: чип MediaTek Dimensity 9400e;
- Батарея: аккумулятор на 6500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт;
- Основная камера: тройной модуль с главным сенсором Sony IMX921 на 50 Мп, широкоугольным объективом на 8 Мп и телеобъективом Sony IMX882 на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом;
- Фронтальная камера: 50 Мп.
Таким образом, Vivo X200 FE может стать привлекательным вариантом для пользователей, ищущих компактный, но производительный смартфон с акцентом на автономность и возможности камеры.