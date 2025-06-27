Сегодня компания vivo объявила, что ее маленький, но мощный смартфон выходит на мировой рынок. X200 FE будет доступен во всех цветах — Yellow Glow, Black Luxe, Blue Breeze и Pink Vibe.

Размеры телефона составляют 150,8 мм x 71,7 мм x 8 мм, а вес — 186 г. Несмотря на свои компактные размеры, он оснащен впечатляющим аккумулятором BlueVolt емкостью 6500 мАч со сверхвысокой плотностью энергии 845 Втч/л. В комплект поставки входят такие современные технологии, как кремниевый анод 3.0, полутвердый электролит, технология холодного прессования электродов 2.0 и упаковка C-FPACK. Он поддерживает мгновенную зарядку мощностью 90 Вт. Покупателям не нужно бояться попадания пыли и воды, благодаря классам защиты IP68 и IP69.

Камера FE, входящая в серию X200, оснащена впечатляющими камерами с поддержкой технологии Zeiss. Широкоугольная камера 50 МП с разрешением 23 мм f/1.9 (1/1,56 дюйма IMX921) с поддержкой OIS. Рядом находится еще одна 50-мегапиксельная камера Zeiss Super Telepoto с разрешением 70 мм f/ 2.7 и 8-мегапиксельная камера f/2.2 ultrawide. Впереди еще один 50-мегапиксельный сенсор для селфи с разрешением f/2.0.

Помимо обычного приложения vivo camera, приложение Street Camera имеет дизайн, ориентированный на фотосъемку, и настраиваемые режимы съемки, такие как классическая негативная пленка (которая имитирует старые фотографии).





У смартфона 6,31-дюймовый плоский дисплей LTPO AMOLED с разрешением 1216×2640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 4500 нит. Компания Zeiss также творит чудеса с дисплеями — настройка цветового дисплея Zeiss Master обеспечивает насыщенные, но в то же время реалистичные цвета.

В основе vivo X200 FE лежит 4-нм процессор Dimensity 9300+ с 12 или 16 ГБ оперативной памяти. Он работает под управлением операционной системы Funtouch OS с помощью Google Gemini AI с такими функциями, как Circle для поиска, AI Caption, живой текст и AI-перевод с экрана.





Приобрести X200 FE можно в четырех цветах — Yellow Glow, Black Luxe, Blue Breeze и Pink Vibe — и в трех конфигурациях — 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.

Компания Vivo сообщает, что X200 FE поступит в продажу уже завтра, 27 июня. Подробной информации о ценах пока нет.



