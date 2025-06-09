Складной смартфон Vivo X Fold 5 получил расширенную защиту от воды, пыли и холода. Как сообщил менеджер по продукту Vivo Хань Боцяо, новинка успешно прошла тесты на морозоустойчивость при температуре −20 °C. Устройство сохраняет полную работоспособность даже после длительного пребывания в экстремальных условиях.

Первая в мире тройная защита для складного смартфона

По словам представителя Vivo, X Fold 5 стал первым крупноформатным складным смартфоном с тройной системой защиты. Он получил пылезащиту по стандарту IP5X, влагозащиту уровня IPX8 и устойчивость к воздействию горячей воды под давлением, что приближает его к уровню IPX9 — ранее недостижимому для складных моделей.

Третья составляющая — морозостойкость. Смартфон прошёл тесты при −20 °C без сбоев в работе. Более того, благодаря новой полу твёрдотельной батарее второго поколения устройство сохраняет работоспособность даже при −30 °C. В отличие от предыдущей версии аккумулятора, здесь твёрдый электролит распределён от положительного до отрицательного электрода, что расширяет температурный диапазон.

Характеристики: AMOLED, Snapdragon 8 Gen 3 и оптика Zeiss

По предварительной информации, Vivo X Fold 5 получит внешний LTPO-дисплей на 6,53 дюйма и внутренний 8,03-дюймовый AMOLED-экран с частотой 120 Гц. Аппарат будет работать на базе чипа Snapdragon 8 Gen 3 в связке с 16 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 512 ГБ.

Питание обеспечит аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной — до 30 Вт. Фото возможности включает двойную фронтальную камеру по 32 Мп для каждого экрана и тройной модуль сзади, разработанный совместно с Zeiss. Основной сенсор — 50 Мп, также будет ультраширокий объектив и перископ с трёхкратным оптическим зумом.

Ожидается, что Vivo X Fold 5 представят в Китае в июле. Глобальный релиз также может состояться в этом месяце.