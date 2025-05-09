Компания Vivo готовит преемника складного смартфона X Fold 3, который вышел в апреле 2024 года. Как и ожидалось, в названии будет пропущена цифра «4» — она считается несчастливой в Китае. Следующая модель, согласно утечке от XpertPick, получит имя X Fold 5, и уже сейчас стали известны её ключевые характеристики.

Два 120 Гц экрана и мощная начинка

X Fold 5 будет оснащён внешним 6,53-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Внутренний экран — AMOLED-панель на 8,03 дюйма с разрешением 2K и такой же частотой обновления.

Внутри — чип Snapdragon 8 Gen 3, уже использовавшийся в X Fold 3 Pro. Смартфон получит до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель до 512 ГБ.

Три 50 МП камеры и двойная селфи-съёмка

Основной модуль камеры будет включать три сенсора на 50 МП: основной Sony IMX921, широкоугольный с автофокусом и телеобъектив Sony IMX882 с трёхкратным оптическим зумом. Для селфи предусмотрены две камеры по 32 МП — одна на внешнем экране, вторая внутри.

Самая большая батарея среди складных смартфонов

Одной из главных особенностей может стать аккумулятор на 6000 мАч — самый ёмкий среди всех складных моделей на рынке. Несмотря на это, корпус будет тонким: 4,3 мм в раскрытом и 9,3 мм в сложенном состоянии. Зарядка — 90 Вт по кабелю и 30 Вт по воздуху.

Сканер сбоку, переключатель режимов и защита от воды

Смартфон получит боковой сканер отпечатков пальцев, трёхпозиционный переключатель режимов (Alert Slider), а также набор инструментов на базе ИИ. Ожидается и официальная защита от воды — напомним, X Fold 3 Pro имел степень IPX4.

Интересно, что, согласно утечке, в этот раз Vivo может отказаться от выпуска версии Pro, что означает отсутствие прямого наследника X Fold 3 Pro.