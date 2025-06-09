Грядущий складной телефон Vivo X Fold 5 приближался к своему официальному дебюту, а исполнительный директор компании Хан Боксяо регулярно делился новыми подробностями о нем. В свежем посте на Weibo менеджер по продуктам Vivo опубликовал изображение внутреннего экрана Vivo X Fold 5 крупным планом, что позволило энтузиастам получить более четкое представление о возможностях дисплея.

По словам Боксяо, новый складной телефон оснащен высококачественными панелями LTPO 8T как на внутреннем, так и на внешнем экране. Эти дисплеи обеспечивают плавную адаптивную частоту обновления, что гарантирует мягкую прокрутку и отличную производительность в играх и при просмотре контента. Телефон отличается высокой плотностью пикселей и разрешением, что обеспечивает яркое и четкое изображение.

Одним из ключевых улучшений стала локальная пиковая яркость до 4500 нит, что делает дисплей легко читаемым даже при ярком солнечном свете. В дополнение используется высокочастотный ШИМ-регулятор яркости, работающий в тандеме с сертификатом TÜV Rheinland Global Eye Protection 3.0, что обеспечивает безопасность глаз при длительном использовании. Оба экрана были настроены с помощью технологии Zeiss Master Color, которая гарантирует точную и насыщенную цветопередачу.

На опубликованном изображении заметно небольшое, но важное изменение в дизайне: на левом краю появилась новая физическая кнопка. Она заменяет ранее используемый ползунок оповещения в серии X Fold 3. Пока неизвестно точное назначение этой кнопки — возможно, это программируемая клавиша или быстрый вызов определенных функций.

Компания Vivo пока не раскрыла все технические детали о Vivo X Fold 5. Известно лишь, что это будет очень прочный складной смартфон, способный эффективно работать при температуре до минус 20 градусов Цельсия и обладающий пыле- и водонепроницаемостью по стандартам IP5X и IPX9.