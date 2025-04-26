После завершения цикла выпуска флагманов в этом году Vivo готовится к следующему большому анонсу — новому складному смартфону.

Смартфон станет преемником Vivo X Fold 3 и может получить имя X Fold 4 или X Fold 5, учитывая, что в Китае часто пропускают число «4» из-за культурных суеверий. Надежный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что новинка намечена на выход в третьем квартале 2025 года.

По данным источников, устройство будет работать на базе флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3, что станет ожидаемым апгрейдом по сравнению с Snapdragon 8 Gen 2 в текущем X Fold 3. Пока нет упоминаний о версии Pro, но если Vivo сохранит свою стратегию, преемник X Fold 3 Pro получит более мощный чип Snapdragon 8 Elite.

Ожидается, что новинка получит боковой сканер отпечатков пальцев, перископический телеобъектив и поддержку беспроводной зарядки. Также сообщается о наличии большого AMOLED-дисплея с высокой частотой обновления и минимальными рамками, а новая конструкция шарнира должна уменьшить складку на экране и повысить общую прочность.

Vivo X Fold 4, по слухам, будет оснащен основным сенсором на 50 МП, перископической камерой также на 50 МП и сверхширокоугольным модулем. Смартфон укомплектуют аккумулятором емкостью 6,000 мАч и обеспечат защиту от воды по стандарту IPX8.