Компания vivo представила Y400, новый смартфон, ориентированный на бюджетный сегмент. Отличительными чертами аппарата являются скоростной AMOLED-дисплей, аккумулятор повышенной емкости (6000 мАч) и соответствие стандартам защиты IP69, гарантирующее устойчивость к воздействию влаги и пыли.

Аппарат получил 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Дисплей характеризуется пиковой яркостью в 1800 нит и полным охватом цветового пространства DCI-P3. Производительность vivo Y400 обеспечивает чипсет Snapdragon 685, предназначенный для устройств начального уровня и поддерживающий сети 4G.

Основная камера устройства представлена 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX852, дополненным 2-мегапиксельным датчиком глубины. Питание обеспечивает аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки. Программное обеспечение представлено операционной системой Android 15 с фирменной оболочкой Funtouch OS 15.

Vivo Y400 будет доступен в двух цветовых решениях: фиолетовом и зеленом. Смартфон имеет защиту от проникновения воды и пыли, соответствующую стандартам IP68/69. Информация о цене и дате начала продаж пока не разглашается.