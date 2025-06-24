Компания vivo анонсировала бюджетный смартфон vivo T4 Lite. С ценой чуть более 110 долларов (8 600 руб.), он предлагает камеру с хорошим разрешением, мощный аккумулятор и достойный уровень защиты от пыли и влаги, что является редкостью для устройств в этом ценовом сегменте.

Смартфон оснащен IPS-экраном диагональю 6,47 дюйма с разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью до 1000 нит. Дисплей сертифицирован TÜV Rheinland, что подтверждает его соответствие стандартам защиты зрения от вредного синего света. Корпус устройства имеет сертификаты IP64 и MIL-STD-810H.

Производительность vivo T4 Lite обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 6300, который может быть дополнен 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, а также накопителем на 128 или 256 ГБ с возможностью расширения до 2 ТБ с помощью карты microSD. Аккумулятор емкостью 6000 мАч поддерживает зарядку от 15-ваттного блока питания.

Двойная тыльная камера включает основной 50-мегапиксельный модуль и вспомогательный 2-мегапиксельный, а для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 5 Мп. Смартфон поддерживает функции искусственного интеллекта AI Photo Enhance и AI Erase для редактирования фотографий. Среди других характеристик — боковой сканер отпечатков пальцев и прошивка FuntouchOS 15 на базе Android 15.





Vivo T4 Lite доступен в синих и золотистых вариантах корпуса и поступил в продажу по следующим ценам: