Серия Y300 пополнилась ещё одним устройством — Vivo официально представила модель Y300 GT. Ранее в линейке уже появились такие варианты, как Y300, Y300+, Y300i, Y300t и Y300 Pro+. Новый смартфон отличается мощной батареей, AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц и чипсетом серии Dimensity 8.

144 Гц AMOLED-дисплей и защита глаз

Vivo Y300 GT оснащён плоским 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2800 × 1260 пикселей и пиксельной плотностью 452 PPI. Экран поддерживает частоту обновления до 144 Гц, цветовой охват P3 и функцию DC dimming на всех уровнях яркости. SGS-сертификация гарантирует снижение уровня синего света и мерцания.

Селфи-камера на 16 МП расположена в центре, в вырезе по центру верхней части дисплея. На задней панели — основная камера на 50 МП и датчик глубины на 2 МП. Смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой OriginOS 5.

Производительность и аккумулятор

В основе Y300 GT лежит чипсет MediaTek Dimensity 8400, созданный по 4-нм техпроцессу TSMC. Доступны конфигурации с до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и накопителем UFS 3.1 объёмом до 512 ГБ.

Ключевой особенностью модели стал аккумулятор на 7620 мАч — самый ёмкий в истории Vivo. Он поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт и режим прямого питания, который снижает нагрев и износ батареи при высоких нагрузках.

Дополнительные функции и цена

Смартфон получил ИК-передатчик, двухдиапазонный GPS, трёхдиапазонную навигацию BeiDou, полноценный NFC и специальный режим управления мокрыми руками. Устройство отличается военным уровнем надёжности, устойчивыми материалами и защитой от влаги.

В Китае Vivo Y300 GT стоит 1899 юаней ($262) за версию 8/256 ГБ, 2099 юаней ($290) за 12/256 ГБ и 2399 юаней (~$331) за 12/512 ГБ. Доступны цвета Storm Purple и Black Crystal.

По сути, Y300 GT является ребрендингом модели iQOO Z10 Turbo, представленной месяц назад. Отличие лишь в типе памяти: у Z10 Turbo — LPDDR5X и UFS 4.1, а у Y300 GT — LPDDR5 и UFS 3.1.