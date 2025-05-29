Компания Vivo официально анонсировала в Китае серию смартфонов S30, в которую вошли два устройства — стандартный Vivo S30 и более компактный S30 Pro Mini. Оба смартфона делают ставку на яркий дизайн, расширенные фотовозможности и увеличенное время автономной работы, предлагая при этом производительность флагманского уровня по цене среднего сегмента. Линейка также получила кинематографические функции и защиту от внешних воздействий по трём стандартам.

Яркие дисплеи с высокой частотой ШИМ и AMOLED-матрицей нового поколения

Vivo S30 оснащён 6.67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и ультравысокой частотой ШИМ 3840 Гц. Яркость достигает рекордных 5000 нит, а матрица BOE Q10 обеспечивает насыщенные цвета и чёткую картинку. У S30 Pro Mini экран чуть меньше — 6.31 дюйма, но также выполнен по технологии LTPO AMOLED, с частотой ШИМ 4320 Гц для большей комфортности при длительном использовании.

Флагманская производительность даже в компактной модели

Vivo S30 работает на чипсете Snapdragon 7 Gen 4 с графикой Adreno 722, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах и играх. В свою очередь, S30 Pro Mini получил топовый процессор MediaTek Dimensity 9300+ с частотой до 3.4 ГГц и графикой Immortalis-G720. По заявлениям компании, смартфон способен поддерживать 119.8 кадров в секунду в играх вроде Honor of Kings.

Оба смартфона поставляются с Android 15 и оболочкой OriginOS 5. Среди программных особенностей — “One Tap Transfer” для передачи данных, синхронизация с Mac, поиск AirPods и функция Flash Sale Engine для ускоренной покупки билетов.

Тройная камера и кинематографические режимы съёмки

На задней панели — тройной модуль с главным 50 МП сенсором Sony (LYT700V у S30 и IMX921 у Pro Mini), 50 МП перископ-объективом с 3-кратным оптическим зумом (f/2.65) и 8 МП сверхширокоугольной камерой. Фронтальная камера на 50 МП поддерживает автофокус, мягкое освещение и коррекцию искажений. Pro Mini получил дополнительный алгоритм “Clear Portrait Texture”, улучшающий детали лица на снимках.

Обе модели предлагают режимы “Classic Negative” и “Hitchcock Zoom Live” — 3-секундные видео с динамическим движением заднего фона при фиксированном фокусе на объекте.

Большая батарея и быстрая зарядка на 90 Вт

Каждый смартфон комплектуется аккумулятором ёмкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. У S30 пластиковая рамка, тогда как Pro Mini использует корпус из авиационного алюминия с Gorilla Glass и защитой по стандартам IP68 и IP69. Это первый смартфон в мире, получивший тройную сертификацию SGS по устойчивости к пыли, влаге и ударам.

Современные технологии связи и мультимедиа

S30 поддерживает Wi-Fi 6, а Pro Mini — Wi-Fi 7. Также доступны Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт и стереодинамики с Hi-Res Audio. Модель Pro Mini предлагает более премиальный уровень звука и стабильного соединения.

Цены, старт продаж и подарки к запуску

Vivo также выпустила лимитированный подарочный набор Sanrio для серии S30. В комплект входят фирменные аксессуары: чехол с перфорацией, шнурок, подставка, мешочек, фоторамка и ваучер.

Цены на Vivo S30:

12 ГБ + 256 ГБ — 2699 юаней (~$370)

12 ГБ + 512 ГБ — 2999 юаней (~$410)

16 ГБ + 512 ГБ — 3299 юаней (~$450)

Цены на Vivo S30 Pro Mini:

12 ГБ + 256 ГБ — 3499 юаней (~$480)

12 ГБ + 512 ГБ — 3799 юаней (~$520)

16 ГБ + 512 ГБ — 3999 юаней (~$545)

Предзаказы уже открыты в Китае, официальные продажи начнутся 6 июня.