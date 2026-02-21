Vivo T5 Pro впервые засветился в глобальной базе IMEI под номером модели V2568 — формальность, которая обычно означает: аппарат уже на стадии разработки и рано или поздно окажется в продаже. Появление в базе не раскрывает железо, но подталкивает к вопросу, чем новый аппарат сможет превзойти успешный T4 Pro и когда ждать релиза.

Vivo T5 Pro в базе IMEI

Запись в IMEI — самый невозмутимый предвестник запуска. Она подтверждает только модель и наличие тестовых серий, зато позволяет прикинуть сроки: T4 Pro дебютировал в Индии в августе 2025 года, так что шаг к релизу T5 Pro в августе 2026 года выглядит логичным по фирменному циклу vivo.

IMEI-листинг не даёт характеристик, но даёт повод вспомнить, с чего vivo стартует. T4 Pro занял сильную позицию в сегменте до ₹30,000 благодаря набору, который редко встречается в этом ценовом коридоре.

Дисплей: 6.77‑дюймовый quad‑curved AMOLED, 120 Гц, локальный пик яркости 5 000 нит (заявленный).

Платформа: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4.

Память: до 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш.

Камеры: 50 МП основной с OIS, 50 МП перископ с 3x оптическим зумом и OIS, 2 МП вспомогательный; фронтальная 32 МП.

Батарея и заряд: 6 500 мА·ч и 90 Вт быстрой зарядки.

Защита: IP68/IP69.

Что может предложить vivo T5 Pro

Главный вопрос — апгрейд процессора и камер. В сегменте, где Realme, Redmi и Nothing постоянно повышают планку, «процессор плюс камера» остаётся единственным быстрым способом выделиться. Логично ожидать либо свежую версию Snapdragon 7‑й серии, либо конкурентный MediaTek Dimensity; улучшения в оптике и ПО для ночной съёмки тоже на повестке.

Вероятный апгрейд процессора — более новый Snapdragon 7‑й серии или Dimensity.

Улучшение основной или перископической камеры: сенсор, оптика или алгоритмы съёмки.

Опции памяти: сохранение конфигураций до 12 ГБ/256 ГБ.

Заряд и батарея: маловероятны крупные изменения — 6 500 мА·ч и 90 Вт уже выглядят конкурентоспособно.

Для vivo важно не просто добавить цифры в спецификациях, а сохранить баланс цена/функции. T4 Pro привлёк внимание сочетанием большой батареи, оптического зума и высокой пиковой яркости дисплея — если T5 Pro ограничится лишь обновлённым чипом без работы над фоточастью или энергопотреблением, покупательский интерес может остаться прежним, а конкуренты успеют перехватить внимание.





IMEI‑запись — приглашение следить дальше: после появления номера обычно идут сертификаты, тесты и промоматериалы. Если vivo действительно готовит достойное обновление, следующий этап появится в базе данных FCC или в локальных регуляторах — и тогда расклад станет понятнее.

Ожидаемый временной ориентир — вторая половина 2026 года; пока же T5 Pro остаётся загадкой в виде строки V2568 и источником слухов о том, кто задаст тон среднему классу в следующем сезоне.