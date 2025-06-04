Vivo официально подтвердила, что представит Vivo T4 Ultra 11 июня в Индии. Новинка станет преемником Vivo T3 Ultra и будет ориентирована не только на высокую производительность, но и на впечатляющие возможности мобильной фотографии. Компания уже раскрыла основные характеристики камеры грядущего устройства.

Главный сенсор Vivo T4 Ultra — это 50-мегапиксельная камера Sony IMX921 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Этот же сенсор используется в флагманах бренда, таких как Vivo X200 / X200s, iQOO 13 и Vivo V50.

Для съёмки с широким углом обзора смартфон оснастят 8-мегапиксельной камерой, предположительно основанной на сенсоре Samsung JN1. В отличие от предшественника, у которого было только два модуля, T4 Ultra получит третью камеру — 50-мегапиксельный перископный телеобъектив Sony IMX882. Он поддерживает OIS, макросъёмку с телеобъектива, 3-кратный оптический и до 100-кратного цифровой зум.

Также подтверждено, что смартфон получит OLED-дисплей с изогнутыми краями по всем четырём сторонам. Разрешение составит 1.5K, а частота обновления — 120 Гц.

Аппаратной основой T4 Ultra станет флагманский чипсет Dimensity 9300 Plus, способный набрать около 2 миллионов баллов в AnTuTu. Смартфон поступит в продажу как минимум в двух цветах: чёрном и золотом (Phoenix Gold).

С высокой долей вероятности, Vivo T4 Ultra окажется переименованной версией Vivo S20 Pro, представленного в декабре 2024 года в Китае. Ожидается, что в ближайшие дни бренд раскроет больше подробностей о грядущей новинке.