Компания Vivo готовится к запуску серии смартфонов S30 — устройства уже доступны для предзаказа в онлайн-магазине бренда в Китае. Официальный анонс ожидается 29 мая. Перед презентацией оба смартфона появились в базе Geekbench, где раскрылись их ключевые характеристики.

Что показал Geekbench

В базе данных Geekbench появились устройства с номерами моделей V2464A и V2465A. Первый смартфон оснащён процессором Snapdragon 7 Gen 4 и графикой Adreno 722. Второй — чипом MediaTek Dimensity 9400e. Названия чипсетов прямо не указаны, но их конфигурации подтверждаются кодом источника и соответствуют утечкам.

Обе модели работают на Android 15 и имеют по 16 ГБ оперативной памяти.

Vivo S30 набрал 1251 балл в одноядерном тесте и 3635 — в многоядерном.

набрал 1251 балл в одноядерном тесте и 3635 — в многоядерном. Vivo S30 Pro Mini показал более высокие результаты: 2299 и 7348 баллов соответственно.

Экран, батарея и камеры

По данным утечек, Vivo S30 получит 6,55-дюймовый дисплей, а S30 Pro Mini — более компактный экран на 6,31 дюйма. Обе панели будут выполнены по технологии OLED, с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

Также ожидается аккумулятор ёмкостью 6 500 мА·ч и поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

Смартфоны могут получить тройную камеру: основной модуль Sony IMX882 на 50 Мп, сверхширокоугольный на 8 Мп и перископический зум-модуль на 50 Мп.

Глобальные версии

По предварительной информации, модель Vivo S30 Pro Mini может выйти за пределами Китая под тем же названием уже в июле. А базовая версия S30 позже может стать основой для Vivo V60 — с минимальными изменениями в характеристиках.