Оуян Вэйфэн, занимающий пост вице-президента в vivo, сообщил о скором появлении двух новых смартфонов семейства S30, предназначенных для среднего ценового сегмента: стандартной версии и более компактной модели S30 Pro mini. Помимо анонса, он поделился некоторыми деталями об их технических характеристиках, которые впоследствии были расширены известным инсайдером Digital Chat Station.

Согласно заявлению топ-менеджера, презентация новой серии телефонов состоится в конце текущего месяца. S30 Pro mini будет выделяться плоским 6,31-дюймовым экраном (аналогичным используемому в X200 Pro mini) и аккумулятором повышенной емкости, превосходящим даже флагманские модели (6500 мАч против 5700 мАч). Базовая версия S30 получит плоский 6,67-дюймовый экран и аналогичную батарею.

Инсайдер Digital Chat Station добавил, что vivo S30 Pro mini будет оборудован камерой с перископом и сенсором Sony IMX882, который уже знаком по модели X200 Pro mini. По предварительным данным, vivo S30 будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, в то время как информация о начинке «миника» пока остается неизвестной.