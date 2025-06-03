Компания Vivo начала активно дразнить публику тизерами грядущего складного смартфона X Fold 5. Сегодня менеджер по продуктам Vivo в Китае Хань Босяо опубликовал официальное видео, демонстрирующее дизайн новинки. В финале ролика появляется надпись, заявляющая, что X Fold 5 установит новый рекорд по лёгкости и тонкости среди складных устройств.

Согласно тизеру и последним утечкам, X Fold 5 действительно будет легче предшественника — Vivo X Fold 3, чей вес составляет 219 граммов. Новая модель, по данным XpertPick, будет весить всего 209 граммов. В разложенном виде толщина смартфона составит 4,3 мм, а в сложенном — 9,33 мм.

Таким образом, X Fold 5 может стать самым лёгким складным смартфоном в мире. Для сравнения: Oppo Find N5 весит 229 граммов и имеет толщину 4,2 мм в разложенном виде и 8,9 мм — в сложенном. Несмотря на это, именно Magic V5 от Honor, дебют которого ожидается в этом месяце, может отобрать у всех звание самого тонкого складного смартфона — по слухам, его толщина в сложенном состоянии составит около 8 мм.

Что касается производительности, Oppo Find N5 оснащается чипом Snapdragon 8 Elite с семью ядрами, тогда как Honor Magic V5 будет использовать стандартную версию того же чипа. Vivo X Fold 5, в свою очередь, получит актуальный Snapdragon 8 Gen 3. С учётом этого есть вероятность, что устройство будет стоить дешевле своих конкурентов от Oppo и Honor. Полные технические характеристики X Fold 5 можно узнать в отдельной публикации.

По информации инсайдера Digital Chat Station, официальный анонс Vivo X Fold 5 состоится уже в июне в Китае. В рамках того же мероприятия компания также представит планшет Vivo Pad 5e и наушники Vivo TWS Air 3 Pro.

Планшет Vivo Pad 5e, по слухам, получит 12,1-дюймовый LCD-дисплей и чип Snapdragon 8 Gen 3. Остальные характеристики устройства пока не раскрыты.