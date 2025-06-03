Компания Vivo начала рекламную кампанию нового флагманского смартфона X Fold 5. Презентация тизера прошла в Китае: менеджер по продукту Vivo в Китае Хань Босяо поделился коротким видеороликом, в котором раскрыт дизайн устройства. По словам представителя Vivo, X Fold 5 установит новый мировой рекорд по тонкости и лёгкости среди складных смартфонов.

Vivo X Fold 5: характеристики и ожидания

По предварительным данным, X Fold 5 будет легче, чем предыдущая модель X Fold 3, весившая 219 граммов. Согласно утечке от XpertPick, новый смартфон весит всего 209 граммов. В разложенном состоянии толщина устройства составит 4,3 мм, в сложенном — 9,33 мм.

Таким образом, Vivo X Fold 5 станет самым лёгким складным смартфоном в мире. Для сравнения: Oppo Find N5 весит 229 граммов и имеет толщину 4,2 мм в разложенном состоянии и 8,9 мм в сложенном. В то же время ожидается, что грядущий Honor Magic V5, дебют которого запланирован на июнь, может превзойти X Fold 5 по толщине: инсайдеры предполагают, что Magic V5 в сложенном виде будет всего 8 мм.

Согласно последним данным, Vivo X Fold 5 получит процессор Snapdragon 8 Gen 3. Это может сделать его доступнее по цене, чем Oppo Find N5 с чипом Snapdragon 8 Elite или Honor Magic V5 на базе той же платформы.

Дата анонса и сопутствующие устройства

По данным инсайдера Digital Chat Station, Vivo X Fold 5 будет представлен в Китае в июне. В этот же день компания также анонсирует планшет Vivo Pad 5e и наушники TWS Air 3 Pro.

Ожидается, что Vivo Pad 5e будет оснащён 12,1-дюймовым LCD-дисплеем и процессором Snapdragon 8 Gen 3. Остальные характеристики планшета пока не раскрыты.

Мировой релиз Vivo X Fold 5 ожидается в начале июля 2025 года.