До недавнего времени iPhone 17 Air существовал лишь в слухах и на схемах, но теперь благодаря новому видео Unbox Therapy мы можем оценить, как будет выглядеть один из самых тонких смартфонов Apple в истории — пусть пока и в виде макета.

Льюис Хильсенджер (Lew), ведущий канала Unbox Therapy, получил в руки все макеты линейки iPhone 17, и безоговорочным фаворитом сразу стал iPhone 17 Air. Его реакция — смесь удивления и восторга: «Это ощущается как из будущего», — сказал он, едва взяв устройство в руки.

Lew провёл измерения макета на видео, зафиксировав толщину всего 5,65 мм в самой тонкой части — для сравнения, iPhone 17 Pro Max, который он также держал, показал 8,75 мм. «Ощущение, что он в два раза тоньше. На самом деле — не в два, но ощущается именно так», — прокомментировал блогер.

Несмотря на вау-эффект, Lew выразил и определённые опасения: устройство кажется настолько лёгким и тонким, что у него возникли сомнения в прочности корпуса. Вопрос потенциальной гибкости и хрупкости остаётся открытым, особенно учитывая, что модуль камер визуально утолщает одну из сторон, создавая возможную уязвимость.

Тем не менее, общее впечатление оказалось сильным. Ведущий признался, что не представляет, зачем кому-то покупать другие модели iPhone, если можно будет выбрать Air — настолько он выглядит эффектно и технологично.

Полную реакцию на устройство можно увидеть в новом ролике на YouTube-канале Unbox Therapy.