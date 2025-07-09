С 9 июля в интернет-магазине «Ситилинк» открыт предзаказ на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold7, Z Flip7 и Z Flip7 FE. До 7 августа на устройства действуют специальные условия: скидка до 27 000 рублей.

Galaxy Z Fold7 — тонкий флагман с 8-дюймовым экраном

Galaxy Z Fold7 получил полностью переработанный корпус. Толщина устройства в сложенном виде составляет 8,9 мм, в разложенном — всего 4,2 мм, а вес — 215 г. Это на 24 г легче модели предыдущего поколения, что делает новинку одним из самых тонких и лёгких складных смартфонов на рынке.

Во внутреннем режиме Galaxy Z Fold7 превращается в 8-дюймовый планшет с разрешением 2184 × 1968 пикселей и частотой обновления от 1 до 120 Гц. В сложенном состоянии доступен дополнительный 6,5-дюймовый экран с разрешением Full HD+.

Смартфон оснащён процессором Snapdragon 8 Elite для Galaxy, до 16 ГБ оперативной и до 1 ТБ постоянной памяти. Основная камера — 200 Мп с оптической стабилизацией и возможностью записи 8K-видео. Дополняют её 12-Мп ультраширокий модуль с автофокусом и 10-Мп телеобъектив с трёхкратным зумом. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 4400 мА·ч.





Galaxy Z Flip7 — обновлённый раскладной смартфон

Galaxy Z Flip7 получил компактный корпус толщиной 13,7 мм в сложенном состоянии и 6,5 мм в разложенном. Вес — 188 г. Главным обновлением стал увеличенный внешний экран Flex Window диагональю 4,1 дюйма с рамками всего 1,25 мм и частотой обновления до 120 Гц. Яркость достигает 2600 нит.

На внешнем дисплее можно удобно просматривать уведомления, отвечать на сообщения и использовать камеру. Для съёмки используется двойной модуль: 50-Мп основная камера и 12-Мп ультраширокий объектив. Новые алгоритмы ProVisual обеспечивают чёткие фото при любом освещении. В режиме Flex можно использовать основной модуль для селфи.





Смартфон работает на Exynos 2500, получил 12 ГБ оперативной памяти (вместо 8 ГБ у предшественника) и варианты с 256 и 512 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор увеличен до 4300 мА·ч.

Galaxy Z Flip7 FE — доступная альтернатива с гибким экраном

Впервые в линейке складных устройств Samsung представила Galaxy Z Flip7 FE — модель с более доступной ценой. Смартфон работает на чипсете Exynos 2400, оснащён 3,4-дюймовым внешним дисплеем и 6,7-дюймовым основным экраном. Конфигурации включают 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор — 4000 мА·ч.





По характеристикам Flip7 FE ближе всего к прошлогоднему Galaxy Z Flip6, сохраняя ключевые функции форм-фактора.

Цены в «Ситилинк»

Предзаказ доступен с 9 июля по 7 августа по следующим ценам:

Samsung Galaxy Z Fold7:

12+256 ГБ — 148 990 рублей

12+512 ГБ — 166 990 рублей

16+1024 ГБ — 192 990 рублей

Samsung Galaxy Z Flip7:

12+256 ГБ — 91 990 рублей

12+512 ГБ — 99 990 рублей

Samsung Galaxy Z Flip7 FE:

128 ГБ — 69 990 рублей

256 ГБ — 79 990 рублей

Смартфоны уже доступны для предзаказа на сайте citilink.ru.