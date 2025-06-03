До официального анонса серии Google Pixel 10, который ожидается 20 августа 2025 года, в сеть попали фотографии прототипа старшей модели — Pixel 10 Pro. Ранние снимки и спецификации устройства были опубликованы на форуме CoolAPK в Китае.

Pixel 10 Pro: новый дизайн и обновлённые характеристики

Утекший прототип — это экземпляр для тестирования дизайна (DVT), с внутренним кодовым названием Blazer. Смартфон оснащён новым процессором Tensor G5, который работает в связке с 16 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. На устройстве предустановлена операционная система Android 16.

Чипсет Tensor G5 включает один мощный ядро Cortex-X4, два ядра Cortex-A520, пять ядер Cortex-A725, а также модем g5400i, предположительно разработанный на базе Samsung Exynos.

Среди изменений в дизайне:

USB-C порт переместился в центр нижней грани, с двух сторон от него расположены одинаковые вырезы, вероятно, под стереодинамики.

Лоток для SIM-карты теперь находится в верхнем левом углу корпуса.

Задняя панель с камерой визуально стала толще, что может свидетельствовать об обновлении компонентов модуля.

Стекло, покрывающее экран, теперь заходит ближе к краям устройства, что указывает на возможное уменьшение рамок или доработанный дизайн дисплея.

Что ещё известно о линейке Pixel 10

Согласно последним данным, серия Pixel 10 будет включать несколько моделей: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL и Pixel 10 Pro Fold. Предварительные заказы на устройства начнутся 20 августа, а старт продаж запланирован на 28 августа 2025 года.

Учитывая, что утечки появились за два месяца до анонса, Google, вероятно, будет сложно сохранить окончательный дизайн в секрете до презентации.