В интернете всплыли неофициальные скриншоты, демонстрирующие вероятный дизайн разрабатываемой прошивки Xiaomi HyperOS 3. Судя по утечкам, фирменный интерфейс претерпит значительные изменения в плане визуального оформления.

На представленных изображениях отчетливо виден обновленный стиль значков приложений с закругленными краями. Кроме того, с главного экрана убрали привычную поисковую строку, а также изменился вид индикаторов в верхней части экрана. Некоторые элементы дизайна визуально перекликаются с решениями Apple в стиле Glass UI.

По предварительной информации, сразу после выхода HyperOS 3 будет установлена почти на ста моделях устройств, включая 33 смартфона Xiaomi, 44 гаджета Redmi и 19 аппаратов бренда POCO. В зависимости от модели устройства, HyperOS 3 будет базироваться на Android 15 или Android 16.

Предполагается, что анонс HyperOS 3 состоится в октябре 2025 года, после чего начнется постепенное распространение новой прошивки. Официальных подтверждений или заявлений Xiaomi пока не давал.



