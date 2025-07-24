Apple тестирует более яркие варианты окраски корпуса для моделей iPhone 17 Pro и Pro Max. Судя по утёкшему в сеть изображению, среди новых цветов — оранжевый, который можно считать преемником оттенка Desert Titanium.

Apple делает ставку на яркие цвета

Новая фотография, опубликованная инсайдером Majin Bu, показывает четыре потенциальных цветовых варианта для iPhone 17 Pro. Среди них — тёмно-серый (Titanium Gray), который, по данным источника, ещё не утверждён окончательно. Также виден очень тёмный оттенок, который кажется чёрным, но подписан как синий. Предположительно, это может быть вариант под названием Midnight Blue.

Кроме того, изображение подтверждает ранее упомянутый оранжевый цвет — визуально он напоминает более насыщенную версию Desert Titanium. В фанатских рендерах этот оттенок выглядел ярче, однако в реальности его восприятие может быть иным. Четвёртый цвет на снимке — серебристый, что также подтверждает расширение палитры.

Новый дизайн и дополнительная опция Liquid Glass

Помимо показанных четырёх цветов, в утечках также упоминается ещё один вариант окраски под названием Liquid Glass. По сведениям инсайдеров, он вдохновлён визуальным стилем iOS 26. В зависимости от освещения, этот цвет будет отражать свет по-разному, оставаясь при этом преимущественно белым. Визуальный эффект должен напоминать стеклянную поверхность с лёгким перламутровым блеском.





Изображение также демонстрирует переработанный блок задней камеры в iPhone 17 Pro и Pro Max. По дизайну он отличается от текущих моделей, а в версии iPhone 17 Air камера станет более вытянутой и напомнит форму, схожую с Google Pixel 9. При этом базовая модель iPhone 17 останется ближе к внешнему виду iPhone 16.

Презентация новых моделей ожидается в сентябре, где Apple официально представит как обновлённый дизайн, так и финальные варианты расцветок.



