Samsung готовит заметные обновления камеры в будущем флагмане Galaxy S26 Ultra. По данным Android Headlines, смартфон наконец получит новую телеобъективную камеру на 12 Мп с трёхкратным зумом, которая заменит устаревший 10-мегапиксельный сенсор, используемый с 2021 года — начиная с Galaxy S21 Ultra.

Хотя прежний модуль оставался актуальным благодаря улучшениям в обработке изображений, обновлённый сенсор и оптика должны обеспечить более высокое качество съёмки. В связке с новым процессором обработки изображений Samsung ProVisual, ожидается заметный рост детализации и точности цветопередачи.

Основная камера останется прежней, но с новым объективом

Главный сенсор — 200-мегапиксельный ISOCELL HP2 — останется тем же, что и в Galaxy S25 Ultra. Однако ожидается переработка оптической схемы, что может повлиять на толщину выступа камеры или повысить чёткость изображения. Такие изменения говорят о ставке на эволюцию, а не радикальный пересмотр архитектуры.

Дополнительно сообщается о модернизации фронтальной камеры, подробности которой пока не раскрываются. Вместе с ней появится обновлённый лазерный автофокус, способный ускорить фокусировку, особенно при съёмке крупным планом.





Snapdragon 8 Elite Gen 2 отменён, флагман получит 3-нм чип TSMC

Первоначально ожидалось, что Galaxy S26 Ultra будет оснащён новым 2-нм процессором Snapdragon 8 Elite Gen 2, произведённым на мощностях Samsung. Однако теперь, по утечке, компания решила отказаться от собственного производства в пользу чипа TSMC, выполненного по 3-нм техпроцессу. Он будет использоваться во всех регионах, независимо от рынка.

В плане дизайна S26 Ultra будет продолжать курс на уменьшение толщины корпуса. Устройство станет ещё тоньше — менее 8 мм, а дисплей сохранит диагональ 6,9 дюйма, при этом рамки вокруг экрана станут немного уже.





Камеры Galaxy S Ultra: эволюция продолжается

Ранее сообщалось, что существенных изменений в камерах серии S Ultra не стоит ожидать до 2028 года. И свежая информация подтверждает этот подход: Samsung продолжает доводить текущие технологии до совершенства, не спеша с кардинальными новшествами.