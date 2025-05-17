В сети появились подробности о новом бюджетном смартфоне HMD Vibe 2. Он получил заметные улучшения по сравнению с первой моделью и может выйти уже скоро.

По информации инсайдерского аккаунта HMD Meme в X (ранее Twitter), HMD Global готовит к выпуску второе поколение смартфона Vibe. Хотя устройство по-прежнему ориентировано на бюджетный сегмент, по характеристикам оно стало значительно ближе к среднему классу.

Что известно о HMD Vibe 2

Смартфон будет построен на платформе Snapdragon 4 Gen 2 — это ощутимый шаг вперёд по сравнению с Snapdragon 680, который стоял в оригинальной модели. Объём оперативной памяти вырастет до 8 ГБ, а встроенное хранилище — до 256 ГБ. Также будет доступна поддержка microSD-карт объёмом до 512 ГБ.

Экран тоже серьёзно обновился: Vibe 2 получит 6,67-дюймовую OLED-матрицу с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10. Это заметный шаг вперёд по сравнению с 6,55-дюймовым HD LCD-дисплеем в первой версии.

Камеры и батарея

Селфи-камера в новом Vibe получит разрешение 50 МП — впечатляющий апгрейд по сравнению с 5 МП у предшественника. Основной модуль также будет включать 50-мегапиксельный сенсор, дополненный вторым на 2 МП (скорее всего, для макросъёмки или глубины резкости).

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Для сравнения, у первого Vibe была батарея на 4000 мА·ч и зарядка всего на 10 Вт. Смартфон будет работать на Android 15 «из коробки».

Для кого предназначен Vibe 2?

Несмотря на общее улучшение характеристик, HMD Vibe 2 по-прежнему позиционируется как недорогая модель. Особенно актуально это для рынка США, где качественные и доступные Android-смартфоны с поддержкой обновлений — большая редкость.

Цена и точная дата релиза пока неизвестны, но появление утечек намекает на скорый официальный анонс. Если HMD удастся сохранить разумную стоимость, Vibe 2 может стать привлекательным выбором в начальном сегменте.