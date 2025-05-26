В сети появились данные о возможных цветах будущих смартфонов Google Pixel 10, 10 Pro и 10 Pro XL. По информации от Mystic Leaks, Google планирует обновить палитру устройств, чтобы визуально отличать новые модели от предыдущих поколений.

Для Pixel 10 ожидаются следующие цвета:

Obsidian (чёрный)

Blue (синий)

Iris (фиолетовый)

Limoncello (жёлтый)

Цвет Obsidian традиционно сохраняется для большинства моделей, а Limoncello, вероятно, станет заменой привычных светлых оттенков вроде Porcelain. Хотя финальное название жёлтого оттенка ещё не подтверждено, ранее Google уже использовала название Limoncello как внутренний код. Цвет Iris также известен по модели Pixel 9a. Синий цвет возвращается впервые за несколько лет — последним устройством с подобным оттенком был Pixel 2 в версии Kinda Blue, а позже Google выпускала ограниченные серии, такие как Really Blue для первого Pixel, Barely Blue для Pixel 4a, Bay Blue для Pixel 8 Pro и Aloe для Pixel 8a.

Для Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL заявлены другие цвета:

Obsidian (чёрный)

Green (зелёный)

Sterling (серый)

Porcelain (белый)

Obsidian и Porcelain — стандартные цвета, тогда как Sterling, предположительно, займёт место между серым и серебристым. В палитре также может появиться более яркий зелёный оттенок, который напомнит пользователям о Mint для Pixel 8 Pro или Aloe для Pixel 8a.

Точные названия и финальные оттенки могут быть изменены ближе к запуску устройств, но свежие утечки показывают направление, в котором Google обновит визуальную составляющую линейки Pixel 10.