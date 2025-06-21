Южнокорейский технологический гигант Samsung столкнулся с серьёзными проблемами при продаже своего нового флагмана Galaxy S25 Edge. Несмотря на активную рекламную кампанию и защиту от критики СМИ и пользователей, самый тонкий смартфон компании показал крайне низкие результаты продаж.

Согласно новому отчёту, Samsung была вынуждена значительно сократить ежемесячное производство Galaxy S25 Edge. Ситуация осложняется тем, что данная модель изначально создавалась как тестовая, для определения спроса на сверхтонкие флагманские устройства.

Планы по замене Galaxy S26 Plus под угрозой

Компания планировала заменить Galaxy S26 Plus на модель Edge в следующем поколении флагманов. Однако провал Galaxy S25 Edge ставит под сомнение будущее последнего члена линейки Galaxy S26.

Samsung годами пыталась убедить потребителей покупать модели Galaxy S Plus, но эта конкретная версия традиционно показывала худшие результаты по сравнению с другими вариантами флагманской серии Galaxy S.





Продажи не оправдали даже минимальных ожиданий

Обычно новые смартфоны демонстрируют хорошие продажи в первые три месяца после запуска. Однако Galaxy S25 Edge показал результаты ниже даже самых пессимистичных прогнозов Samsung.

Именно поэтому южнокорейский гигант принял решение сократить убытки и существенно уменьшить объёмы производства устройства. Компания была вынуждена пересмотреть производственные планы значительно раньше обычного цикла.



