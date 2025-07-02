Теперь стало известно, к какому ориентировочному сроку Apple планирует выпуск своего почти мифического складного iPhone. А вот складной iPad был отложен по ряду причин — одна из главных заключается в том, что его производство оказалось слишком дорогим.

Поздний, но модный заход Apple на рынок складных устройств начнётся во второй половине следующего года. Ранее ожидалось, что компания выпустит устройство раньше, чтобы конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold 8. Однако теперь ясно, что маркетинговая стратегия Apple строится вокруг презентации складного iPhone как «лучшего iPhone», запланированной вместе с линейкой iPhone 18.

Ранее в сеть утекли характеристики экрана одного из прототипов складного iPhone. Ожидается, что массовое производство начнётся в ближайшее время — это свидетельствует о том, что финальные характеристики уже утверждены. Источники из цепочки поставок сообщают, что Apple уделяла этому проекту крайне пристальное внимание: число переработок достигло двузначного числа за более чем пять лет разработки.

Основная причина всех этих задержек и изменений в конструкции — стремление компании выпустить складной смартфон без видимого сгиба на экране. Однако, если утечка характеристик верна, то по ряду параметров устройство уже уступает Galaxy Z Fold 7, который выйдет в этом году.





Apple будет продвигать складной iPhone как «лучшее после iPhone 18 Pro Max». Однако в 2027 году компания планирует превзойти и это устройство, выпустив юбилейную модель — iPhone Pro к 20-летию линейки. В ней, как ожидается, не будет вырезов на экране. Первоначально считалось, что складной iPhone приурочат к этой дате, но, судя по всему, от этой идеи отказались.

Компания также работала над другим складным устройством — крупным iPad с диагональю 18,8 дюйма в разложенном виде. Он должен был выйти в 2026 году, но проект временно заморожен.





По данным отчёта, разработка складного iPad приостановлена из-за сложности и дороговизны производства, а также из-за низкого ожидаемого спроса. Это неудивительно: устройство могло бы стоить очень дорого, и Apple, вероятно, не хочет повторения ситуации с Vision Pro.

Возможно, есть и другая причина задержки. Ранее сообщалось, что Apple планировала интеграцию Face ID под экраном в складном iPad. Эта технология всё ещё ожидается в iPhone 18, однако, возможно, в компании решили отложить выпуск складного iPad до юбилея iPhone в 2027 году.





Возможно, тогда выйдет и iPad без вырезов — с Face ID, скрытым под дисплеем. Хотя неясно, захочет ли Apple затмить iPhone в такой важный для бренда год.

В любом случае, пользователей Apple в ближайшие годы ждёт много новинок: переработанный iPhone 17 Pro, новая модель iPhone 17 Air, обновлённый iPhone 18, юбилейный iPhone Pro, складной iPhone и даже более доступный MacBook на базе процессора от iPhone.