Компания TECNO анонсировала четыре новые модели в серии SPARK 40: Pro+, Pro, базовую версию и SPARK 40C. Эти смартфоны сочетают современный дизайн, мощные характеристики и функции на основе ИИ, оставаясь при этом доступными по цене.

Серия SPARK 40 выделяется рекордно тонким дизайном. Модель SPARK 40 Pro+ толщиной всего 6,49 мм стала самым тонким в мире изогнутым смартфоном с поддержкой беспроводной зарядки. SPARK 40 Pro немного толще — 6,69 мм. Устройства представлены в четырех стильных цветах, включая матовый черный, белый и титановый.

Корпус защищен по стандарту IP64 от пыли и воды. В моделях Pro+ и Pro используется стекло Gorilla Glass 7i, выдерживающее падения с высоты до 1,5 метров. Особенность серии — устойчивость к работе с мокрыми или жирными пальцами, что повышает удобство повседневного использования.

Производительность и автономность

Флагманская модель SPARK 40 Pro+ получила процессор MediaTek Helio G200, выполненный по 6-нм техпроцессу. В тесте AnTuTu он набирает около 470 000 баллов. SPARK 40 Pro оснащен процессором G100 Ultimate.





Все модели серии получили аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. В Pro+ реализована беспроводная зарядка 30 Вт и обратная беспроводная зарядка 5 Вт — редкая функция для этого ценового сегмента. Функция байпасной зарядки снижает нагрев во время игр. Производитель заявляет сохранение 80% емкости аккумулятора после 2000 циклов зарядки и предоставляет 5-летнюю гарантию на его производительность.

Дисплей и звук

Модели Pro+ и Pro оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц. Частота опроса сенсора достигает 2160 Гц, а пиковая яркость — 4500 нит, что является лучшим показателем в классе. Дисплей имеет сертификат SGS Low Blue Light для снижения нагрузки на глаза.





Звуковая система включает стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, обеспечивающие качественный звук в играх и при просмотре контента.

Искусственный интеллект и камеры

В серию SPARK 40 интегрирован голосовой помощник Ella, работающий на платформах ChatGPT, DeepSeek и Gemini. Среди полезных функций:





Резюмирование телефонных разговоров

Удаление фона на фотографиях

Перевод в реальном времени

Распознавание текста в документах

Основная камера с разрешением 50 МП в Pro+ дополнена электронной стабилизацией (EIS) и алгоритмом TECNO RAW для улучшения качества снимков.

Дополнительные функции

Смартфоны поддерживают современные стандарты связи, включая Super WiFi 2.0 и GPS 2.0. В комплектацию входят NFC и ИК-порт для управления техникой. Функция FreeLink позволяет передавать файлы между устройствами на расстоянии до 200 метров без интернета.

Новая серия SPARK 40 от TECNO предлагает сочетание премиальных функций и доступной цены. Среди ключевых преимуществ:

Ультратонкий защищенный корпус

Производительные процессоры

Яркие AMOLED-экраны с высокой частотой обновления

Продвинутые функции на основе ИИ

Долговечная батарея с быстрой зарядкой

Эти смартфоны станут отличным выбором для пользователей, ищущих современное устройство с топовыми характеристиками по разумной цене.