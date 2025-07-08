Компания TECNO анонсировала четыре новые модели в серии SPARK 40: Pro+, Pro, базовую версию и SPARK 40C. Эти смартфоны сочетают современный дизайн, мощные характеристики и функции на основе ИИ, оставаясь при этом доступными по цене.
Серия SPARK 40 выделяется рекордно тонким дизайном. Модель SPARK 40 Pro+ толщиной всего 6,49 мм стала самым тонким в мире изогнутым смартфоном с поддержкой беспроводной зарядки. SPARK 40 Pro немного толще — 6,69 мм. Устройства представлены в четырех стильных цветах, включая матовый черный, белый и титановый.
Корпус защищен по стандарту IP64 от пыли и воды. В моделях Pro+ и Pro используется стекло Gorilla Glass 7i, выдерживающее падения с высоты до 1,5 метров. Особенность серии — устойчивость к работе с мокрыми или жирными пальцами, что повышает удобство повседневного использования.
Производительность и автономность
Флагманская модель SPARK 40 Pro+ получила процессор MediaTek Helio G200, выполненный по 6-нм техпроцессу. В тесте AnTuTu он набирает около 470 000 баллов. SPARK 40 Pro оснащен процессором G100 Ultimate.
Все модели серии получили аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. В Pro+ реализована беспроводная зарядка 30 Вт и обратная беспроводная зарядка 5 Вт — редкая функция для этого ценового сегмента. Функция байпасной зарядки снижает нагрев во время игр. Производитель заявляет сохранение 80% емкости аккумулятора после 2000 циклов зарядки и предоставляет 5-летнюю гарантию на его производительность.
Дисплей и звук
Модели Pro+ и Pro оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5К и частотой обновления 144 Гц. Частота опроса сенсора достигает 2160 Гц, а пиковая яркость — 4500 нит, что является лучшим показателем в классе. Дисплей имеет сертификат SGS Low Blue Light для снижения нагрузки на глаза.
Звуковая система включает стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, обеспечивающие качественный звук в играх и при просмотре контента.
Искусственный интеллект и камеры
В серию SPARK 40 интегрирован голосовой помощник Ella, работающий на платформах ChatGPT, DeepSeek и Gemini. Среди полезных функций:
- Резюмирование телефонных разговоров
- Удаление фона на фотографиях
- Перевод в реальном времени
- Распознавание текста в документах
Основная камера с разрешением 50 МП в Pro+ дополнена электронной стабилизацией (EIS) и алгоритмом TECNO RAW для улучшения качества снимков.
Дополнительные функции
Смартфоны поддерживают современные стандарты связи, включая Super WiFi 2.0 и GPS 2.0. В комплектацию входят NFC и ИК-порт для управления техникой. Функция FreeLink позволяет передавать файлы между устройствами на расстоянии до 200 метров без интернета.
Новая серия SPARK 40 от TECNO предлагает сочетание премиальных функций и доступной цены. Среди ключевых преимуществ:
- Ультратонкий защищенный корпус
- Производительные процессоры
- Яркие AMOLED-экраны с высокой частотой обновления
- Продвинутые функции на основе ИИ
- Долговечная батарея с быстрой зарядкой
Эти смартфоны станут отличным выбором для пользователей, ищущих современное устройство с топовыми характеристиками по разумной цене.