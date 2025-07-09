Почти год назад компания Tecno представила свой первый трехстворчатый концептуальный телефон Phantom Ultimate 2. Позже это устройство было представлено на выставке MWC 2025, и теперь компания готова провести официальный анонс. Концепт Phantom Ultimate G Fold будет представлен позже в этом месяце (в середине июля), и сегодня в сети появилось несколько изображений устройства, демонстрирующими G Fold в сложенном и разложенном состояниях.

Он имеет конструкцию, складывающуюся внутрь, аналогичную той, которую Samsung, как ожидается, представит в устройстве tri-fold. Это позволяет полностью закрывать основной дисплей в сложенном виде, обеспечивая лучшую защиту от случайных повреждений. Следует отметить, что модель Tecno G Fold все еще не готова к массовому производству и пока больше остается концептом.

Phantom Ultimate G Fold будет оснащен защитным экраном в крайней левой части и тройной камерой. Компания Tecno обещает, что в полностью развернутом виде дисплей будет ровным и без видимых складок. Это было достигнуто за счет сочетания гибкой компоновки дисплея и разработки более компактных шарнирных компонентов для двухшарнирного механизма. Инновационный шарнир поддерживает поворот под разными углами и различные формы.

Tecno также утверждает, что G Fold станет самым тонким устройством, которое складывается в три раза на сегодняшний день, а это значит, что оно будет еще тоньше, чем Huawei Mate XT Ultimate, который в разложенном виде составляет всего 3,6 мм.





Мы можем видеть его в сложенном и разложенном состояниях, а также большой основной дисплей и тройную камеру на задней панели.