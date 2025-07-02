Tecno представила серию Spark 40, в которую вошли три модели. Spark 40 — это базовая модель, в то время как Spark 40 Pro и Spark 40 Pro+ предлагают дисплеи с более высоким разрешением, более мощные процессоры и защиту от пыли и воды по стандарту IP64.

Spark 40 Pro+ стал первым смартфоном, выпущенным с чипсетом MediaTek Helio G200. Он комплектуется 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 128 или 256 ГБ.

Устройство оснащено 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1220p+ и частотой обновления 144 Гц. Экран поддерживает сканер отпечатков пальцев под дисплеем, а также фронтальную камеру на 13 МП.

На задней панели расположена основная камера на 50 МП и дополнительный вспомогательный сенсор, характеристики которого не указаны. Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает проводную зарядку на 45 Вт, беспроводную — на 30 Вт и реверсивную беспроводную — на 5 Вт.





Смартфон работает под управлением HiOS 15.1 на базе Android 15 и защищён от воды и пыли по стандарту IP64.

Spark 40 Pro+ доступен в цветах: Nebula Black, Aurora White, Moon Titanium и Tundra Green. В Уганде он доступен по предзаказу за UGX 769,000 ($214).





Spark 40 Pro оснащён плоским 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с тем же разрешением 1220p+ и частотой обновления 144 Гц, как и у Pro+ версии. Модель получила менее мощный чипсет Helio G100, 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти.

Остальные характеристики идентичны версии Pro+: 50 МП основная камера, фронтальная камера на 13 МП, защита IP64 и аккумулятор на 5200 мАч с поддержкой 45 Вт быстрой зарядки.





Цветовые варианты Spark 40 Pro: Ink Black, Moon Titanium, Lake Blue и Bamboo Green. В Уганде он будет доступен с 7 июля по цене UGX 679,000 ($189).

Базовая модель Spark 40 получила 6,67-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Фронтальная камера — 8 МП, основная — 50 МП.

Внутри установлен чипсет Helio G81, до 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти. Устройство работает на HiOS 15.1 на базе Android 15 и комплектуется аккумулятором на 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 45 Вт.

Цвета Spark 40: Ink Black, Titanium Grey, Veil White и Mirage Blue. Цена — UGX 479,000 ($133).