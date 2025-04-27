Samsung добавила смартфоны серии Galaxy S24 (S24, S24+ и S24 Ultra) в свою программу Certified Renewed, предлагая восстановленные флагманы по сниженным ценам. Это не только помогает сократить электронные отходы, но и позволяет приобрести топовые устройства дешевле. Разумеется, только в США, но давайте посмотрим, имеет ли это вообще смысл.

Galaxy S24 Ultra: восстановленный флагманGalaxy S24 Ultra доступен за $1 019,99 в версии с 256 ГБ памяти и за $1 139,99 с 512 ГБ. Смартфон представлен в цвете Titanium Black.Ключевые характеристики:

Дисплей: 6,8 дюйма, QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц.Процессор: Snapdragon 8 Gen 3.Оперативная память: 12 ГБ.Камеры: основная 200 МП, ультраширокоугольная 12 МП, телефото 10 МП (3х зум) и телефото 50 МП (5х зум).Батарея: 5 000 мА·ч, зарядка 45 Вт по кабелю и 15 Вт по беспроводной технологии.Корпус: титановая рамка, защита Gorilla Armor.ОС: Android 14 с оболочкой One UI 6.1.Поддержка обновлений: 7 лет ОС и безопасности.

Дисплей: 6,7 дюйма, QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц.Процессор: Snapdragon 8 Gen 3.Оперативная память: 12 ГБ.Камеры: основная 50 МП, ультраширокоугольная 12 МП, телефото 10 МП (3х зум).Батарея: 4 900 мА·ч, зарядка 45 Вт по кабелю и 15 Вт по беспроводной технологии.ОС: Android 14 с One UI 6.1 и 7-летней поддержкой обновлений.

Дисплей: 6,2 дюйма, FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 120 Гц.Процессор: Snapdragon 8 Gen 3.Оперативная память: 8 или 12 ГБ.Камеры: основная 50 МП, ультраширокоугольная 12 МП, телефото 10 МП (3х зум).Батарея: 4 000 мА·ч, зарядка 25 Вт по кабелю и 15 Вт по беспроводной технологии.ОС: Android 14 с One UI 6.1 и 7-летней поддержкой обновлений.

Galaxy S24+: восстановленный флагман среднего размераGalaxy S24+ стоит $799,99 за 256 ГБ и $919,99 за 512 ГБ. Модель также доступна в цвете Onyx Black.Характеристики:Стоит отметить: Samsung уже не продаёт Galaxy S24+ напрямую. Однако новая версия на 512 ГБ доступна на Amazon за $849, что на $70 дешевле, чем восстановленная модель у Samsung.Galaxy S24: восстановленная базовая версияGalaxy S24 обойдётся в $619,99 за 128 ГБ и в $669,99 за 256 ГБ. Модель выпускается в цвете Onyx Black.Основные параметры:При сравнении цен становится очевидно: восстановленный Galaxy S24 позволяет сэкономить от $80 до $90 по сравнению с покупкой нового устройства.Стоит ли брать восстановленные модели?Хотя программа Certified Renewed предлагает экономию, она не всегда велика. В некоторых случаях новые устройства стоят почти столько же или даже дешевле на сторонних площадках. Поэтому перед покупкой стоит внимательно сравнить цены.Тем не менее, даже в 2025 году серия Galaxy S24 остаётся отличным выбором благодаря мощной начинке, прочной конструкции, долгосрочной поддержке и отличным камерам.