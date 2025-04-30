Ожидаемый Xperia 10 VII, который должен был выйти одновременно с флагманом Xperia 1 VII в мае, теперь, судя по утечкам, увидит свет лишь в октябре 2025 года. Это может свидетельствовать не только о сдвиге сроков, но и о новой стратегии позиционирования смартфона в среднем сегменте.

Почему Sony меняет планы?

Информация о переносе появилась сразу из двух источников. Один из участников форума Esato под никомSpektykles указал месяц запуска как «10 (Окт)». Эту же дату подтвердил пользователь Reddit, сославшийся на сообщество Sony Fans Vietnam. Хотя официального подтверждения пока нет, всё указывает на то, что Sonyпересматривает ценовую и рыночную стратегию для модели Xperia 10 VII.

Возможно, смартфон займёт нишу, которую ранее занимала линейка Xperia 5, постепенно исчезающая из актуального портфеля бренда.

Что известно о характеристиках Xperia 10 VII

По предварительным утечкам, новинка сохранит узнаваемый 6,1-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD+ и соотношением сторон 21:9, но получит частоту обновления 120 Гц — впервые для серии Xperia 10.

Ожидаемые спецификации:

Чипсет : Snapdragon 6 Gen 4 (возможно, более мощный, если устройство действительно поднимется в цене);

: Snapdragon 6 Gen 4 (возможно, более мощный, если устройство действительно поднимется в цене); ОЗУ : 8 ГБ;

: 8 ГБ; Камера : основной модуль на 50 МП ;

: основной модуль на ; Батарея : 5000 мАч;

: 5000 мАч; Физическая кнопка затвора камеры, фирменная фишка Sony, также, вероятно, останется.

Если слухи о более высоком позиционировании подтвердятся, Xperia 10 VII может стать серьёзным конкурентом в сегменте до $500–600, где сегодня доминируют устройства от Samsung, Xiaomi и Nothing.