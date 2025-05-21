Смартфон Fplus R570E на базе российской операционной системы «Аврора» пятого поколения с интеграцией магазина RuStore стал доступен для покупки в магазинах «Всёсмарт».

Устройство работает под управлением доверенной ОС, обеспечивающей высокий уровень безопасности и удобство использования. В магазине приложений RuStore доступны популярные сервисы, включая банковские (Альфа-Банк, Т-Банк), маркетплейсы (Wildberries), магазины («Дикси») и игры, которые составляют около 20 % всего ассортимента.

Модель Fplus R570E получила защищённый корпус, соответствующий стандарту IP68. Смартфон оснащён 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1440×720, восьмиядерным процессором, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Аппарат поддерживает сети 2G, 3G и 4G, модули WLAN и Bluetooth, а также оснащён стандартным набором датчиков и навигацией через GPS и ГЛОНАСС.

«Это важное событие для нашей платформы и её экосистемы. Теперь и розничные покупатели смогут оценить обновленную ОС Аврора, которая сочетает безопасность и комфорт благодаря безопасному доступу к приложениям RuStore, от банковских сервисов до игр», — отметил генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес.