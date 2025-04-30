след за разговорами о крупном редизайне iOS и «макоподобном» интерфейсе для iPad, появляются первые намёки на ещё одно потенциальное нововведение: режим настольного использования iPhone при подключении к внешнему дисплею.

Новый виток в развитии Stage Manager?

Инсайдер Majin Bu, известный своей переменчивой точностью, сообщил, что iPhone с USB-C портом может получить интерфейс, напоминающий Stage Manager, — аналог многозадачного режима macOS и iPadOS. По его словам, при подключении к внешнему монитору устройство сможет «расширять рабочее пространство экрана», что может быть полезно для презентаций, редактирования контента и удобного просмотра.

Однако утечка сопровождается оговорками: ожидаются ограничения по разрешению и количеству одновременно отображаемых приложений. И хотя слух вызывает интерес, подтверждений от Apple или других авторитетных источников пока нет.

Что подтверждает 9to5Mac?

Куда более любопытным стал отчёт 9to5Mac, где обозреватель Джефф Бенджамин заявил, что видел Stage Manager, работающий на iPhone с полноценной поддержкой внешнего дисплея. В видео и сопроводительной статье он поясняет, что команда смогла протестировать эту функцию через симулятор Xcode, который Apple использует для разработки и тестирования.

Хотя Бенджамин сомневается, что Apple в ближайшее время действительно представит такую возможность публично, сам факт тестирования говорит о том, что компания серьёзно рассматривает идею многозадачного режима для iPhone.

Почему это важно?

iPhone уже умеет работать с внешними экранами — как по кабелю, так и через AirPlay, но сейчас это в основном ограничено зеркалированием экрана или передачей изображения отдельными приложениями, вроде YouTube. Настоящая поддержка рабочего стола с многозадачностью и плавающими окнами могла бы значительно изменить сценарии использования iPhone, особенно для профессионалов.

Apple не была бы первой, кто предлагает такую функцию: похожий опыт уже реализовали Samsung с DeX и даже более ранние проекты, вроде Motorola Webtop. Но если подобный режим реализует Apple, с её фокусом на дизайн и производительность, это может стать настоящим прорывом.