Слух: Samsung не увеличит батарею в Galaxy S26 Ultra

Инсайдерские утечки указывают на незначительные изменения в характеристиках аккумулятора и быстрой зарядки Galaxy S26 Ultra, что может вызвать разочарование среди пользователей.

Несмотря на отсутствие официальной информации от Samsung, в сети уже появились многочисленные прогнозы и утечки, касающиеся будущего флагмана. Аналитики и отраслевые информаторы, опираясь на внутренние источники и опыт предыдущих лет, предполагают, что Galaxy S26 Ultra может оказаться лишь незначительным обновлением по сравнению с предшественником — особенно в части автономности и скорости зарядки.

Galaxy S26 Ultra может снова получить аккумулятор на 5000 мА·ч

Если Samsung действительно сохранит ёмкость аккумулятора Galaxy S26 Ultra на уровне 5000 мА·ч — как это было в S25 Ultra, S24 Ultra, S23 Ultra и вплоть до S20 Ultra — это станет уже седьмой моделью подряд без улучшений в этом ключевом параметре. Такое решение выглядит особенно странным на фоне конкурентов, включая OnePlus, Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo и Motorola, которые регулярно увеличивают объём батарей и ускоряют зарядку.

В условиях, когда OnePlus 13T оснащён батареей на 6260 мА·ч при компактном 6,32-дюймовом экране, а Galaxy S26 Ultra с диагональю около 6,9 дюйма может предложить лишь 5000–5400 мА·ч, подобный компромисс выглядит сомнительно. Даже потенциальное увеличение ёмкости до «чуть ниже» 5400 мА·ч не решает проблему и воспринимается как отставание от отраслевых стандартов.

Возможный отказ от S Pen может усилить негативную реакцию

Дополнительное недовольство может вызвать слух о возможном отказе от стилуса S Pen в Galaxy S26 Ultra. При этом прирост в 400 мА·ч ёмкости батареи, снижение массы на 20 граммов и уменьшение толщины корпуса на полмиллиметра вряд ли смогут компенсировать утрату одного из главных элементов идентичности серии Ultra.

Хотя статистика показывает, что большинство владельцев Galaxy S24 Ultra и S25 Ultra редко используют S Pen, его наличие воспринимается как важная и престижная функция — атрибут «лучшего Android-смартфона». Удаление стилуса при почти неизменной батарее может восприниматься как шаг назад, особенно на фоне критики за закрытие линейки Galaxy Note, которое Samsung уже приходилось объяснять ранее.

Galaxy S26 Ultra может получить Snapdragon 8 Elite Gen 2

На этом фоне слухи о том, что только Galaxy S26 Ultra будет использовать чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2, воспринимаются как положительная новость. Такая конфигурация даст флагману шанс конкурировать с ожидаемым по производительности iPhone 17 Pro Max. Однако пока не ясно, будет ли чип доступен по всему миру или останется эксклюзивом отдельных регионов.

И хотя многие пользователи хотели бы, чтобы вся линейка Galaxy S26 перешла на единую платформу Snapdragon, вероятность разделения моделей по чипсетам — с использованием Exynos для базовых версий — сохраняется.

Samsung может отказаться от подэкранной фронтальной камеры

Также в числе положительных решений — отказ от внедрения подэкранной фронтальной камеры в Galaxy S26 Ultra. Хотя такая технология и делает объектив менее заметным, она требует значительных затрат и пока ухудшает качество съёмки. Возможное сохранение традиционной фронтальной камеры может улучшить пользовательский опыт и снизить риски, связанные с недоработками в новых технологиях.

Итоги: улучшения ограничены, риски значительны

До официального анонса Galaxy S26 Ultra остаётся не менее семи месяцев, и все обсуждаемые параметры пока остаются на уровне слухов. Однако тенденция, по которой Samsung может вновь сохранить ёмкость батареи, отказаться от стилуса и ограничить зарядку уровнем ниже 50 Вт, уже вызывает тревогу в среде поклонников бренда и экспертов.

Galaxy S26 Ultra всё ещё может получить отдельные улучшения, такие как мощный процессор и отказ от неэффективных решений вроде подэкранной камеры. Однако на фоне конкурентов, предлагающих реальные инновации в области автономности и эргономики, таких шагов может оказаться недостаточно, чтобы сохранить лидирующие позиции.