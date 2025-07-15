Компания Apple ведет разработку своего первого складного смартфона, который может появиться на рынке в 2025-2026 годах. Согласно последним аналитическим прогнозам, устройство будет стоить около $1800-2000, что сопоставимо с ценником флагманского Samsung Galaxy Z Fold 7.

Премиальный подход Apple

По данным аналитиков UBS, Apple делает особый акцент на совершенствовании технологии шарнира. Известный инсайдер Минг-Чи Куо сообщает, что инженеры компании работают над минимизацией видимости складки на экране, что может стать ключевым преимуществом перед конкурентами.

Технические ожидания:

Улучшенный механизм складывания (менее заметный изгиб экрана)

(менее заметный изгиб экрана) Оптимизированная версия iOS с уникальными функциями для гибкого дисплея

с уникальными функциями для гибкого дисплея Использование премиальных материалов (возможен титановый корпус)

(возможен титановый корпус) Высокая степень интеграции с другими устройствами Apple

Рыночные перспективы

Эксперты отмечают, что несмотря на высокую стоимость, складной iPhone найдет своего покупателя среди поклонников бренда. Устройство может частично заменить iPad, объединив функционал смартфона и планшета.

«Для Apple критически важно не просто выпустить складной телефон, а предложить продукт, который превзойдет существующие решения по качеству и пользовательскому опыту», — комментирует отраслевой аналитик.





Официальных заявлений от Apple пока не поступало. Компания традиционно не комментирует слухи о будущих продуктах. Однако инсайдерская информация подтверждает, что работа над устройством ведется полным ходом.

Ожидается, что анонс складного iPhone может состояться не раньше второй половины 2025 года. Это событие способно перевернуть рынок флагманских смартфонов и дать новый импульс развитию складных устройств.



