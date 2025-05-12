Смартфоны серии Tecno Spark 40 станут первыми устройствами на базе нового процессора MediaTek Helio G200. Флагман линейки — Tecno Spark 40 Pro+ — откроет серию, глобальный запуск которой ожидается в ближайшие недели.

Helio G200 — новейший 4G-чипсет от MediaTek, созданный по 6-нм техпроцессу. Он сочетает два ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2,2 ГГц и шесть ядер Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. По заявлению производителя, чип обеспечивает прирост производительности более чем на 10% по сравнению с предыдущими моделями.

Быстродействие и графика с запасом

В тесте AnTuTu процессор набирает около 470 000 баллов, что гарантирует быструю работу приложений, отзывчивый интерфейс и стабильную многозадачность. Графический ускоритель Mali-G57 MC2 получил повышение частоты до 1,1 ГГц, что улучшает качество визуализации в играх и мультимедиа.

В Tecno Spark 40 Pro+ будет доступен рендеринг в супер-разрешении 1.5K. Это позволяет смартфону отображать более чёткое и насыщенное изображение, особенно заметное при масштабировании и в интерфейсе. Используемые алгоритмы Tecno обеспечивают плавное воспроизведение графики и улучшенный визуальный опыт.

Продвинутая связь и умные возможности

Процессор MediaTek Helio G200 включает новый модем с технологией DCSAR (Dynamic Communication Smart Adaptive Response), которая повышает стабильность соединения даже в условиях слабого сигнала. Это важно для пользователей, активно использующих стриминг, игры и мобильный интернет в поездках.

Старший менеджер по продуктам Tecno Джоуи Ку подчеркнул, что новая линейка — это не просто технический апгрейд:

«Серия Spark 40 — одно из самых сбалансированных предложений в своём классе. Helio G200 обеспечивает уверенную производительность без компромиссов в дизайне и пользовательском опыте».

Когда ждать запуск

Tecno готовит глобальную презентацию серии Spark 40 в ближайший месяц. Новинки будут сочетать стильный дизайн, высокую производительность и фирменные AI-функции бренда, ориентированные на повседневные сценарии использования.