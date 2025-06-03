Google официально представит линейку Pixel 10 на мероприятии Made by Google, которое состоится 20 августа 2025 года. Об этом сообщает издание AndroidHeadlines со ссылкой на собственные источники. Ожидается, что предзаказы на новые устройства откроются в день анонса, а начало поставок запланировано на 28 августа.

Что известно о линейке Pixel 10

Согласно утечкам, в серию Pixel 10 войдут четыре модели:

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Возможно, вместе с ними Google также анонсирует новое поколение умных часов Pixel Watch 4.

Дизайн без резких изменений

По информации AndroidHeadlines, дизайн устройств серии Pixel 10 будет схож с предыдущими моделями. Pixel 10 Pro и Pixel 10 Pro XL, вероятно, сохранят прежние камеры, а базовая модель Pixel 10 может получить долгожданный телеобъектив для оптического зума.

В плане дисплеев ожидается поддержка технологий PWM Dimming и снижения мерцания для более комфортного восприятия экрана глазом.

Ранее в сети появлялись противоречивые данные о дате запуска. В том числе инсайдер Арсен Люпен (X) и AndroidHeadlines указывали на 13 августа как возможную дату анонса. Однако по обновлённым данным релиз перенесён на 20 августа.

Чего ожидать от Pixel 10

Судя по утечкам и рендерам, Google в этот раз сосредоточилась на доработке деталей, а не на кардинальных изменениях дизайна. Новая линейка будет продолжать развивать уже знакомый фирменный стиль, а улучшения коснутся аппаратной начинки и пользовательского опыта.