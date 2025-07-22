Samsung Display представила новую складную OLED-панель для смартфона Galaxy Z Fold 7, способную выдерживать до 500 000 складываний. Это более чем вдвое превышает прежний показатель в 200 000 складываний и соответствует более 10 годам использования для обычных пользователей или более шести лет — для тех, кто складывает устройство свыше 200 раз в день.

Надёжность панели была подтверждена международной сертификационной компанией Bureau Veritas. Согласно результатам испытаний, панель оставалась полностью работоспособной после 500 000 циклов складывания за 13 дней при температуре 25 °C.

Достичь такого результата удалось благодаря новой конструкции, вдохновлённой принципом пуленепробиваемого стекла: толщина ультратонкого стекла (Ultra Thin Glass, UTG) увеличена на 50 %, между слоями добавлен новый высокоэластичный клей с вчетверо лучшими восстановительными свойствами по сравнению с прежним материалом. Это позволило существенно повысить устойчивость к повреждениям без увеличения массы панели.

Дополнительно инженеры Samsung применили новую конструкцию для равномерного распределения нагрузки и добавили титановые пластины поддержки — прочнее и легче традиционных материалов.





Galaxy Z Fold 7 стал первым устройством компании с этой обновлённой панелью. По словам исполнительного вице-президента Samsung Display Ходжуна Ли, улучшение надёжности дисплеев — важный шаг к укреплению доверия пользователей к складным смартфонам.

Хотя реальные условия эксплуатации зачастую отличаются от лабораторных, достигнутый результат задаёт новый стандарт долговечности для складных экранов. Это может убедить тех, кто до сих пор сомневался в надёжности гибких устройств, сделать выбор в их пользу.



