Компания Samsung снова начала распространение обновления One UI 7, приостановленного ранее из-за ошибки, которая мешала пользователям Galaxy S24 разблокировать свои устройства.

Проблема впервые проявилась у владельцев Galaxy S24 в Южной Корее. После установки One UI 7, основанной на Android 15, некоторые пользователи столкнулись с периодической невозможностью разблокировать смартфон. В результате Samsung временно остановила обновление на всех моделях и в других регионах, чтобы провести проверку и устранить проблему.

Как сообщили представители компании в комментарии CNET, обновление теперь возобновлено. Подробностей о причинах сбоя Samsung не раскрыла.

One UI 7 включает переработанный интерфейс с расширенной поддержкой функций искусственного интеллекта. Обновление предлагает инструменты для интеллектуального редактирования видео, создания сообщений и персонализированных рекомендаций, таких как предложения мест для посещения.

Обновлённая оболочка начала распространяться с 7 апреля, сначала на устройствах серии Galaxy S24, а также на Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. One UI 7 является частью более широкой стратегии Samsung по интеграции AI-функций в мобильные устройства.