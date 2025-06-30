Новый складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold7 может стать самым значительным обновлением серии за последние годы. По последним утечкам, устройство получит не только новые характеристики, но и обновленный дизайн, включая возвращение к некоторым старым решениям.

Одним из ключевых изменений станет уменьшение толщины устройства. На новом рендере видно, что в полураскрытом состоянии Z Fold7 выглядит значительно тоньше своего предшественника, что заметно по уменьшенному пространству вокруг кнопки питания. Кроме того, Samsung отказался от невидимой камеры под внутренним экраном и вернулся к традиционной фронтальной камере с отверстием, как в других своих моделях. Это решение может быть связано не только с критикой качества снимков, но и с возможными патентными спорами с Apple.

Изменения коснулись и задней панели. После негативной реакции на дизайн камер в Fold6 компания убрала текстурированные ободки, сделав внешний вид модуля более минималистичным. По слухам, аналогичный подход Samsung планирует применить и в будущем Galaxy S26 Ultra.

Согласно имеющейся информации, смартфон будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite, основной камерой на 200 Мп, телеобъективом на 10 Мп с 3-кратным зумом, ультраширокоугольной камерой на 12 Мп, а также внутренним экраном диагональю 8,2 дюйма и внешним на 6,5 дюйма.





Презентация Galaxy Z Fold7 и других новинок Samsung запланирована на 9 июля.