Южнокорейский бренд Samsung анонсировал Galaxy F56 — новинку, ставшую самым тонким смартфоном в линейке F. Толщина корпуса составляет всего 7,2 мм, как у недавно вышедшего Galaxy M56, с которым модель имеет много общего.

Дисплей и производительность

Смартфон получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p+ и частотой обновления 120 Гц. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus+ и способен достигать яркости до 1200 нит в режиме High Brightness Mode.

В качестве процессора используется Exynos 1480 предыдущего поколения, дополненный 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X. Хранилище — 128 или 256 ГБ. Устройство работает под управлением One UI 7 на базе Android 15 и получит шесть крупных обновлений ОС. Для охлаждения используется флагманская паровая камера.

Камеры, функции и защита

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией и поддержкой съёмки видео в 4K при 30 кадрах в секунду с 10-битным HDR. Также доступен режим портретной съёмки 2.0 с двухкратным зумом. В числе программных функций — Galaxy AI, включая Object Eraser и Edit Suggestion. Фронтальная камера — 12 Мп.

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Задняя панель также защищена стеклом Victus+, но рамка выполнена из пластика, в то время как блок камер — металлический.

Стоимость и доступность

Galaxy F56 поступает в продажу в Индии уже сегодня. Модель с 8/128 ГБ оценена в ₹26,000, а версия с 8/256 ГБ — в ₹29,000. Доступны варианты покупки в рассрочку от ₹1,556 в месяц.