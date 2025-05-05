Судя по новой информации от инсайдера PandaFlashPro, Samsung движется по графику с выпуском следующего поколения складных смартфонов. Производство моделей Galaxy Z Flip 7 и Galaxy Z Fold 7 уже стартовало — вместе с аксессуарами к ним. Компания, похоже, соблюдает намеченные сроки, что указывает на возможную презентацию уже в начале июля.

Производственные планы сокращены — спрос ожидается ниже

Производство как самих устройств, так и складных OLED-панелей для них уже запущено. Однако Samsung в этом году установила более низкие цели по выпуску. Galaxy Z Flip 7 будет выпущен тиражом в 3 миллиона экземпляров, а Fold 7 — в 2 миллиона. Это примерно на 40% меньше совокупного объёма прошлогодних моделей.

Также Samsung начала выпуск аксессуаров для обоих устройств. Вдобавок, по слухам, в этом году компания может представить тройной складной смартфон. Однако его тираж, как ожидается, составит всего 200 000 единиц — устройство, вероятно, будет нишевым и дорогим.

Flip 7 может получить Exynos 2500, а Fold 7 — Snapdragon 8 Elite for Galaxy

По слухам, Galaxy Z Flip 7 получит увеличенный внешний экран и может стать первым устройством с фирменным чипом Exynos 2500, выполненным по 3-нм техпроцессу. Однако некоторые утечки указывают на возможный отказ от Exynos в пользу Snapdragon, если собственный процессор не будет готов к релизу.

Galaxy Z Fold 7, в свою очередь, должен получить флагманский чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy — аналогичный тому, что будет установлен в грядущих Galaxy S25.

Galaxy S25 Edge выходит уже в мае

Параллельно Samsung готовится к запуску Galaxy S25 Edge, премьера которого намечена уже на следующую неделю. Устройство делает ставку на тонкий корпус и уже доступно для предзаказа в Великобритании — с бонусами для первых покупателей. Презентация ожидается 13 мая в Южной Корее, 23 мая в Китае и 30 мая в других странах.