Samsung официально анонсировала Galaxy Z Fold 7 — самый тонкий и лёгкий складной смартфон-книжку в мире. Устройство весит всего 215 граммов, что делает его легче даже флагманского Galaxy S25 Ultra. В сложенном виде толщина составляет 8,9 мм, в разложенном — всего 4,2 мм.

Новый форм-фактор при сохранении мощности

Несмотря на рекордную компактность, Galaxy Z Fold 7 получил топовую начинку: восьмиядерный чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Аккумулятор ёмкостью 4400 мА·ч — такой же, как у Fold 6 — обеспечивает до часа дополнительного времени воспроизведения видео по сравнению с предыдущей моделью.

Для уменьшения толщины Samsung переработала внутренние компоненты. Шарнир Armor FlexHinge получил конструкцию в виде водяной капли, что снизило нагрузку на экран. Вместо углеродного волокна теперь используется титановая решётка 4-го класса, а клейкие материалы полностью обновлены. Степень защиты — IP48.

Дисплеи и мультимедиа

Galaxy Z Fold 7 оснащён двумя экранами:





Внешний: 6,5″ Dynamic AMOLED 2X

Внутренний: 8″ Dynamic AMOLED 2X

Обе панели поддерживают переменную частоту до 120 Гц, яркость до 2600 нит и сертификацию HDR10+. Звук обеспечивают стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos. Увеличенный внешний экран стал удобнее для набора текста, а внутренний предлагает больше пространства для многозадачности.

Экран прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass Ceramic 2, а гибкая панель — улучшенным UTG-стеклом (толще вдвое). Рамка изготовлена из прочного Armor Aluminum, задняя панель — из стекла Gorilla Glass Victus 2.





Камера Ultra-класса

Главное обновление — основная камера на 200 Мп с оптической стабилизацией, пришедшая на смену 50 Мп модулю в Fold 6. Дополняют её:

12 Мп сверхширокоугольная камера с автофокусом

10 Мп телевик с 3-кратным оптическим зумом и OIS

Фронтальные камеры — по 10 Мп на внешнем и внутреннем экранах. Обе имеют угол обзора 100°, что на 17,6 % шире и в 2,5 раза чётче по сравнению с предыдущими. Все камеры пишут видео в 4K 60 кадров/с, основная — до 8K 30 кадров/с. Все режимы поддерживают электронную стабилизацию.





Новые функции One UI 8 и ИИ

Galaxy Z Fold 7 работает под управлением One UI 8.0 на базе Android 16. Samsung обещает 7 лет обновлений системы и безопасности. Среди функций:

Samsung Wallet, Knox и DeX

Плавающее окно Google Gemini

Circle to Search прямо во время игр

Одновременное сравнение оригинала и отредактированного фото

Режимы многозадачности с гибкой компоновкой окон

Generative Edit научился предлагать элементы для удаления с фото, а Audio Eraser теперь убирает фоновые шумы с видео, записей и заметок.

Связь и сим-карты

Модель поддерживает GPS, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, UWB, NFC и порт USB-C 3.2. Предусмотрен слот для физической SIM-карты. В некоторых регионах доступны варианты с двумя SIM и двумя eSIM, однако при использовании физической карты доступна только одна eSIM.

Цвета, цена и доступность

Galaxy Z Fold 7 будет доступен в трёх цветах: Blue Shadow, Jet Black и Silver Shadow. Цвет Mint можно заказать только через официальный сайт Samsung. Цена в США — от $1 999, в Великобритании — £1 799, в Европе — €2 099. Это на $100 дороже, чем Galaxy Z Fold 6.

Для оформивших предзаказ доступны специальные предложения и бонусы.