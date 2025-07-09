Samsung анонсировала складной смартфон Galaxy Z Flip 7. Он стал первым устройством серии с чипсетом Exynos, а также получил увеличенный внешний дисплей, аккумулятор на 4300 мА·ч и обновлённую оболочку One UI 8 на базе Android 16.

Увеличенный Flex Window и дисплей 6,9 дюйма

Galaxy Z Flip 7 оснащён внешним экраном Flex Window диагональю 4,1 дюйма — это заметный рост по сравнению с 3,4 дюйма у предшественника. Внутренний гибкий дисплей также увеличился: с 6,7 до 6,9 дюйма. Оба экрана обеспечивают яркость до 2600 нит и поддерживают частоту обновления 120 Гц. Для защиты используется стекло Gorilla Glass Victus 2.

Новый процессор Exynos и больший аккумулятор

Главное техническое новшество — переход с платформы Snapdragon на собственный процессор Samsung Exynos 2500. Устройство поставляется с 12 ГБ оперативной памяти и на выбор с накопителями на 256 или 512 ГБ.

Ёмкость аккумулятора выросла с 4000 до 4300 мА·ч, при этом осталась поддержка быстрой зарядки на 25 Вт. Корпус выполнен из армированного алюминия Armor Aluminum, а новый шарнир стал тоньше и прочнее. В сложенном состоянии толщина смартфона составляет 13,7 мм, а вес — 188 г, что делает его самым компактным и лёгким устройством в серии.





Камера без зума, но с улучшенным ПО

Модуль камеры остался прежним: 50-мегапиксельный основной сенсор и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный. Телеобъектив в серии Z Flip по-прежнему отсутствует. Однако Samsung улучшила алгоритмы обработки изображения, обещая более насыщенные цвета и повышенное качество съёмки при слабом освещении.

На внешнем экране теперь доступны функции Real-Time Filters для моментального предпросмотра, новый ползунок зума и режим Dual Preview — он отображает кадр одновременно для фотографа и модели.





One UI 8 и поддержка Samsung DeX

Galaxy Z Flip 7 работает под управлением One UI 8 на базе Android 16. В систему интегрированы функции Galaxy AI, а главное программное новшество — поддержка Samsung DeX, впервые в серии Z Flip. Кроме того, Flex Window теперь позволяет использовать Gemini Live — доступ к ИИ-функциям без необходимости раскрывать смартфон.

Цены, цвета и старт продаж

Предзаказ Galaxy Z Flip 7 стартовал сегодня. В продажу смартфон поступит 25 июля. Модель доступна в цветах Blue Shadow, Jetblack, Coral-red, а также эксклюзивно в интернет-магазине — в цвете Mint. В США цены начинаются от $1099.



